KBÜ, QS Avrupa 2026'da Türkiye'de 35'inci sıraya yükseldi

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS) tarafından açıklanan QS Avrupa Üniversiteleri 2026 sonuçlarına göre Karabük Üniversitesi (KBÜ), Avrupa üniversiteleri arasında 571-580 bandında yer aldı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre üniversite, Türkiye sıralamasında 2025'te 38'inci sıradayken 2026'da 35'inci sıraya yükseldi.



Sürdürülebilirlik göstergesinde 2025'te 1,3 olan puanını 2026'da 52,7’ye yükselten KBÜ'nün makale başına atıf puanı ise 2025'te 17,3 iken 2026'da 49,4 oldu.



Üniversite, uluslararası öğrenci çeşitliliği göstergesinde ise 2025'te 60,5 olan puanını 2026'da 80,7'ye çıkardı. KBÜ ayrıca, uluslararası akademik etkileşim ve hareketlilik göstergelerinde de artış kaydetti.



Giden değişim öğrencileri göstergesinde puan 10,8'e, uluslararası araştırma ağında 11,8'e, uluslararası öğretim üyesi oranı göstergesinde de 2026'da 11,5'e yükseldi.



Öte yandan, istihdam çıktıları göstergesinde 2025'te 6,1 olan puanı 2026'da 11,5'e yükselen KBÜ'nün akademik itibar puanı 2025'te 7,3'ten 2026'da 9,9’a, işveren itibarı göstergesi ise 2025'te 4,7'den 2026'da 4,9'a yükseldi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, elde edilen başarının gurur verici olduğunu belirterek, "Akademik itibarımızın artması, atıf göstergelerinde önemli bir sıçrama yaşanması ve uluslararası araştırma ağımızın güçlenmesi, doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Karabük Üniversitesi olarak daha büyük hedeflere hep birlikte yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

