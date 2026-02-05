Karabük'te "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 69 bin 200 lira ceza kesildi

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 69 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, O.A. kullandığı 78 ACJ 690 plakalı motosikletle Balıklar Kayası Kavşağı'nda polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.



Ekiplerin çalışması sonucu yakananan O.A'nın, sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi.



Motosiklet sürücüsüne 69 bin 200 lira idari para cezası uygulandı, motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.



"Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" ve "görevli memura direnmek" suçlarından gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede cumhuriyet savcılığınca serbest bırakıldı.



Sürücünün motosikletiyle kaçış anları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.

