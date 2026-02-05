Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'te "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 69 bin 200 lira ceza kesildi

        Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 69 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 13:27 Güncelleme: 05.02.2026 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 69 bin 200 lira ceza kesildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 69 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, O.A. kullandığı 78 ACJ 690 plakalı motosikletle Balıklar Kayası Kavşağı'nda polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

        Ekiplerin çalışması sonucu yakananan O.A'nın, sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi.

        Motosiklet sürücüsüne 69 bin 200 lira idari para cezası uygulandı, motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

        "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" ve "görevli memura direnmek" suçlarından gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede cumhuriyet savcılığınca serbest bırakıldı.

        Sürücünün motosikletiyle kaçış anları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!

        Benzer Haberler

        Karabük Teknokent Yönetim Kurulu iş birliklerini ele aldı
        Karabük Teknokent Yönetim Kurulu iş birliklerini ele aldı
        Rektör Kırışık'tan 6 Şubat Depremi anma mesajı
        Rektör Kırışık'tan 6 Şubat Depremi anma mesajı
        Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 69 bin 200...
        Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 69 bin 200...
        KBÜ Parafest'25 Goalball'da çifte kupa sevinci yaşadı
        KBÜ Parafest'25 Goalball'da çifte kupa sevinci yaşadı
        KBÜ, STK temsilcileriyle toplumsal konuları ele aldı
        KBÜ, STK temsilcileriyle toplumsal konuları ele aldı
        KBÜ, QS Avrupa 2026 sıralamasında Türkiye'de 35'inci sıraya yükseldi
        KBÜ, QS Avrupa 2026 sıralamasında Türkiye'de 35'inci sıraya yükseldi