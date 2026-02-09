Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te yamaçtan kopan kaya parçaları çaya düştü

        Karabük'te yamaçtan kopan kaya parçaları çaya düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 17:04 Güncelleme: 09.02.2026 - 17:04
        Karabük'te yamaçtan kopan kaya parçaları çaya düştü
        Karabük'te yamaçtan kopan kaya parçaları çaya düştü.

        Kılavuzlar Mahallesi'nde yamaçtan kopan büyük kaya parçaları Araç Çayı'na düştü.

        İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri inceleme yaptı. Kopan kaya parçalarının Devlet Su İşleri ekiplerince kaldırılacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

