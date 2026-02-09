Karabük'te yamaçtan kopan kaya parçaları çaya düştü
Kılavuzlar Mahallesi'nde yamaçtan kopan büyük kaya parçaları Araç Çayı'na düştü.
İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri inceleme yaptı. Kopan kaya parçalarının Devlet Su İşleri ekiplerince kaldırılacağı öğrenildi.
