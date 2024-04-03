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        Tartıştığı komşu çifti tüfekle vurdu: 1 ölü, 1 yaralı (2)

        TUTUKLANDIKarabük'tekomşular arasında kedilerin beslenmesi nedeniyle çıkan kavgada Erol Akbaş'un tüfekle ateş ettiği Gülseren Yıldırım (58) hayatını kaybederken eşi Kemalettin Yıldırım yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 21:18 Güncelleme: 03.04.2024 - 21:20
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        Tartıştığı komşu çifti tüfekle vurdu: 1 ölü, 1 yaralı (2)
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        TUTUKLANDI

        Karabük’tekomşular arasında kedilerin beslenmesi nedeniyle çıkan kavgada Erol Akbaş’un tüfekle ateş ettiği Gülseren Yıldırım (58) hayatını kaybederken eşi Kemalettin Yıldırım yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan Akbaş, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

        Gülser Yıldırım’ın cenazesi bugün Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesi Kavakören köyünde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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