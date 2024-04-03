Tartıştığı komşu çifti tüfekle vurdu: 1 ölü, 1 yaralı (2)

Karabük’tekomşular arasında kedilerin beslenmesi nedeniyle çıkan kavgada Erol Akbaş’un tüfekle ateş ettiği Gülseren Yıldırım (58) hayatını kaybederken eşi Kemalettin Yıldırım yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan Akbaş, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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