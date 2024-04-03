Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te komşusunu silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

        Karabük'te komşusunu silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 19:04 Güncelleme: 03.04.2024 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te komşusunu silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te komşusunu silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        75. Yıl Mahallesi 26. Sokak'ta, dün komşular arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan E.A'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlı, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Kavganın sokak kedilerinin beslenmesi nedeniyle çıktığı öğrenildi.

        Öte yandan kavgada hayatını kaybeden Gülser Y'nin (57) cenazesi, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi Kavakören köyünde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

        Dün E.A. ile üst kat komşusu Gülser Y. (57) ve eşi Kemalettin Y. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda E.A'nın tüfekle ateş etmesi sonucu yaralanan Gülser Y. ve Kemalettin Y. hastaneye kaldırılmıştı.

        Gülseren Y, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olayın ardından şüpheli E.A. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı!
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı!
        EKK'dan enflasyon açıklaması
        EKK'dan enflasyon açıklaması
        Tahkim'den Oosterwolde ve İrfan Can kararı!
        Tahkim'den Oosterwolde ve İrfan Can kararı!
        Ankara'da sanayi sitesinde yangın
        Ankara'da sanayi sitesinde yangın
        Cansız bedeni derin dondurucuda çıkan Lina'nın ölümünde karar!
        Cansız bedeni derin dondurucuda çıkan Lina'nın ölümünde karar!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Almanya tatlı vatan
        Almanya tatlı vatan
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Diyarbakır'da ilk kez 'lahit' bulundu
        Diyarbakır'da ilk kez 'lahit' bulundu
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?

        Benzer Haberler

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, mazbatasını aldı
        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, mazbatasını aldı
        KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 87. yılı kutlandı
        KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 87. yılı kutlandı
        Ağır sanayide 87 yılı geride bırakan KARDEMİR, sektörde yeni ufuklar açmak...
        Ağır sanayide 87 yılı geride bırakan KARDEMİR, sektörde yeni ufuklar açmak...
        Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Tartıştığı komşu çifti tüfekle vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
        Tartıştığı komşu çifti tüfekle vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
        Karabük'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Karabük'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü