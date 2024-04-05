Ovacık ve Eskipazar belediye başkanları mazbatalarını aldı

Törene, milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç ile Uluçay, AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı Ahmet Aydemir, AK Parti Karabük İl Yönetim Kurulu, İl Genel Meclisi ile Belediye Meclisi üyeleri katıldı.

Şahin'e, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Ovacık İlçe Başkanı Metin Akkaya, AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ile partililer de eşlik etti.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile Karabük Adliyesi'ne gelen Şahin, mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu'ndan aldı.

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