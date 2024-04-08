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        Karabük'te su samurları görüntülendi

        Karabük'te su samurlarının görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 12:56 Güncelleme: 08.04.2024 - 12:56
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        Karabük'te su samurları görüntülendi
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        Karabük'te su samurlarının görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Araç Çayı'nın Kayabaşı Köprüsü bölümünde 4 su samuru gören vatandaşlar, bunların yüzerek ilerlemelerini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Görüntülerde samurların birbirleriyle oynamaları, yüzerek ilerlemeleri ve gözden kaybolmaları yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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