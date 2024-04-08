Karabük'te su samurları görüntülendi
Karabük'te su samurlarının görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük'te su samurlarının görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Araç Çayı'nın Kayabaşı Köprüsü bölümünde 4 su samuru gören vatandaşlar, bunların yüzerek ilerlemelerini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Görüntülerde samurların birbirleriyle oynamaları, yüzerek ilerlemeleri ve gözden kaybolmaları yer alıyor.
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