Karabük'te Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı

Karabük'te Ramazan Bayramı öncesinde ulaşımda güvenliğin sağlanması ve aksama yaşanmaması için havadan ve karadan denetimler gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ile Karabük-Ankara kara yolundaki emniyet yol kontrol noktasını ziyaret etti.

Denetimlere de katılan Yavuz, seyahat eden sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu, çocuklara kırmızı düdük hediye etti.

Yavuz, gazetecilere, bayram tatili dolayısıyla ülke genelinde ciddi trafik hareketliliğinin yaşandığını söyledi.

İstanbul yönünden Samsun istikametine gidenlerin kentte yoğunluk oluşturduğunu ifade eden Yavuz, "21 ili birbirine bağlayan Kemikli rampasında ve Kastamonu ile Bartın güzergahında ciddi trafik hareketliliği var. Emniyet ve jandarma teşkilatı olarak, bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için gerekli tedbirleri aldık. Teşkilatlarımız 20'şer noktada kontrollerini ve denetimlerini havadan ve karadan yapıyorlar." dedi.

Yavuz, vatandaşların can ve mal güvenliği için sürekli görevlerinin başında olacaklarını vurgulayarak, her türlü tedbiri Valilik koordinesinde planladıklarını kaydetti.