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        Karabük'te "kavga ihbarı"na giden polislere sürpriz kutlama

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kavga ihbarına giden polisler, meşale ve pasta sürpriziyle karşılaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 00:11 Güncelleme: 10.04.2024 - 00:11
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        Karabük'te "kavga ihbarı"na giden polislere sürpriz kutlama
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kavga ihbarına giden polisler, meşale ve pasta sürpriziyle karşılaştı.

        İsmetpaşa Mahallesi'nde kavga olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri, bölgeye sevk edildi.

        Mahalleye ulaşan ekipler, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizle karşılaştı.

        Vatandaşlar tarafından karşılanan ekiplere, meşale ve pasta sürpriz yapıldı.

        Polisler ve vatandaşlar, pastayı birlikte kesti.

        Polisler, sürprize katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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