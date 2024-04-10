Karabük'te "kavga ihbarı"na giden polislere sürpriz kutlama

Vatandaşlar tarafından karşılanan ekiplere, meşale ve pasta sürpriz yapıldı.

Mahalleye ulaşan ekipler, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizle karşılaştı.

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