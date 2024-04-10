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        Karabük'te heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 13:47 Güncelleme: 10.04.2024 - 13:47
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        Karabük'te heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı
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        Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Atatürk Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen heyelanın ardından yamaçtan kayan toprak ve taşlar ana yolu ulaşıma kapattı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Yenice Belediyesi ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

        Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, heyelan nedeniyle kapanan ana yolun ulaşıma açılması için canla başla çalıştıklarını bildirdi.

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