Beylikdüzü Sahili’nde Cem Mert Özer’e Pitbull cinsi köpeğin saldırısıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DHA'da yer alan habere göre sahibi gözaltına alınırken köpek ise barınağa teslim edildi.

Olay, 7 Mart Pazar günü, akşam saatlerinde, Gürpınar Sahili'nde bulunan bir büfenin önünde meydana geldi. Cem Mert Özer, hafta sonu ailesi ile gezmek için sahile gitti. Özer, kızına bir şeyler almak için büfeye yöneldiği sırada Pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. REKLAM

BACAĞINA 28 DİKİŞ ATILDI Köpek, Özer'in sol bacağından ısırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kişiyi ambulans ile Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bacağına 28 dikiş atıldıktan sonra yürüyemeyen Cem Mert Özer, evde iyileşmeyi bekliyor.