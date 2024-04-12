Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

        KARABÜK'te sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, taklalar atarak şarampole yuvarlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 23:30 Güncelleme: 12.04.2024 - 23:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARABÜK’te sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 20.15 sıralarında Safranbolu ilçesi Yörük köyü mevkisinde meydana geldi. Kastamonu istikametinden Karabük yönüne giden M.A.A.(65) yönetimindeki 78 ABS 820 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Taklalar atarak savrulan demir yığını haline dönüştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü M.A.A. olay yerinde yaşamını yitirdi. M.A.A’nın cansız bedeni itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılarak hastanenin morguna gönderildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teleferik faciası: 1 ölü ve yaralılar var
        Teleferik faciası: 1 ölü ve yaralılar var
        İsrail'e füze yağmuru!
        İsrail'e füze yağmuru!
        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
        ABD'den İran açıklaması: Çok ciddi
        ABD'den İran açıklaması: Çok ciddi
        Ölü doğan bebeklerini boş araziye gömdüler
        Ölü doğan bebeklerini boş araziye gömdüler
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Fırtına'ya evinde şok!
        Fırtına'ya evinde şok!
        Eminönü'nde yoğunluk bayramın son gününde de sürdü
        Eminönü'nde yoğunluk bayramın son gününde de sürdü
        Güneşli günlere devam
        Güneşli günlere devam
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Fenerbahçe Alagöz finalde!
        Fenerbahçe Alagöz finalde!
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Nuri Alço'dan haber var
        Nuri Alço'dan haber var
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!

        Benzer Haberler

        Karabük'te şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü
        Karabük'te şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü
        AK Parti Karabük İl Başkanlığında bayramlaşma töreni düzenlendi
        AK Parti Karabük İl Başkanlığında bayramlaşma töreni düzenlendi
        Karabük'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Karabük'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Karabük'teki antik kentte yapılan cam teras Roma hamamını görünür kıldı
        Karabük'teki antik kentte yapılan cam teras Roma hamamını görünür kıldı
        Karabük'te 2 ev yandı
        Karabük'te 2 ev yandı
        Karabük'te iki aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Karabük'te iki aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı