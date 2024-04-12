Ölü doğan bebeklerini boş araziye gömdüler
İstanbul Sancaktepe'de yabancı uyruklu bir çiftin ölü doğan bebeklerini boş bir araziye gömdüğü ortaya çıktı. Anne baba gözaltına alındı
Sancaktepe'de ölü doğan bebeklerini boş arsaya gömdükleri iddia edilen çift gözaltına alındı.
Mevlana Mahallesi Kahve Sokak'ta yaşayan yabancı uyruklu ailenin ölü doğan bebeklerini evlerinin önündeki boş arsaya gömdüğü ihbarı üzerine polis ekipleri söz konusu adrese gitti.
Fotoğraf: İHA
ANNE BABA GÖZALTINDA
Bölgede araştırma yapan ekipler, bebeğin cansız bedeninin bulunduğu yeri tespit etti.
Fotoğraf: İHA
Gömüldüğü yerden çıkarılan cansız beden, polis ve savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Şüpheli anne-baba gözaltına alındı.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.