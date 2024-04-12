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        Karabük'te şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, şarampole devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 22:22 Güncelleme: 12.04.2024 - 22:22
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        Karabük'te şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, şarampole devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mehmet Arif Aygün (65) idaresindeki 78 ABS 820 plakalı SUV tipi araç, Karabük-Kastamonu kara yolu Konarı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        İncelemenin ardından Aygün'ün cenazesi Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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