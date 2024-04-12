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        Haberler Gündem Hava Durumu Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı: Güneşli günler devam edecek

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı: Güneşli günler devam edecek

        Gelecek 5 gün içinde batı, güney ve kuzeybatı bölgelerde yağış beklenmiyor. Bir ilkbahar kuraklığı yaşıyoruz, Nisan ortasından itibaren Mayıs sonlarına kadar doğanın aradığı ilkbahar yağmurlarını kaçırıyoruz. Nisan ayının kalan günlerinde Türkiye'de hava pek serinlemeyecek, yağışlar Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gelecek 3 gün daha aralıklarla sürecek. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 20:56 Güncelleme: 12.04.2024 - 20:56
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        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, önümüzdeki haftanın hava durumunu değerlendirdiği yazısında şu ifadelere yer verdi:

        Türkiye büyük bayram tatilinin son günlerine çoğu bölgede açık havayla giriyor. Güneydoğu ve Doğu Akdeniz merkezlerimiz ise geçtiğimiz 5 gün içinde neredeyse her gün ıslandı, Güneydoğu’da kuvvetli sağanak yer yer su baskınlarına yol açtı. Şimşekli ve elektrikli atmosfer nedeniyle pek çok yıldırım düştü, bunların büyük kısmı Hatay’da kaydedildi.

        "GÜNEŞLİ VE RÜZGARLI HAVALAR PEK DEĞİŞMEYECEK"

        Bayram tatili dönüşü İstanbulluları yine güneşli hava bekliyor, 1 haftadır süren yağmursuz, az bulutlu ve güneşli ama rüzgarlı havalar pek değişmeyecek.

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        Marmara Bölgesi’nde sıcaklıklar gündüz 20 ila 24°C, Ege kıyılarında 24-27°C arasında seyrediyor.

        Gelecek 5 gün içinde batı, güney ve kuzeybatı bölgelerde yağış beklenmiyor. Bir ilkbahar kuraklığı yaşıyoruz, Nisan ortasından itibaren Mayıs sonlarına kadar doğanın aradığı ilkbahar yağmurlarını kaçırıyoruz. Nisan ayının kalan günlerinde Türkiye’de hava pek serinlemeyecek, yağışlar Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da gelecek 3 gün daha aralıklarla sürecek. Yağış alan kesimlerde sıcaklıklar 13 ila 20°C arasında, bugünlerde ısınan hava kar ergimesini hızlandırıyor. Ardahan-Kars-Bitlis arasındaki dağlarda pek kar örtüsü göremiyoruz.

        CUMARTESİ GÜNÜ TRAKYA BÖLGESİNE DİKKAT

        Cumartesi öğlen saatleri Trakya’da gök gürültülü sağanak, birkaç saat de olsa Edirne-Kırklareli arasında etkili olabilir. İstanbul’un Silivri gibi batı kesimlerinde de cumartesi kısa bir yağış geçişi görülebilir.

        İç Anadolu’da tıpkı Marmara gibi gelecek 5 gün pek yağış görüntüsü yok, Ankara’da günler güneşli, 17-20°C sıcaklıklarla geçiyor. Gece saatleri başkentte hava 6°C’ye kadar soğuyabiliyor.

        Doğu bölgeler bayram tatilinde olduğu gibi, gelecek günlerde aralıklı yağmur alabilecek. Fakat ne Ege, ne Marmara bu ilkbahardan yağış anlamında bir katkı göremedi.

        HAVA KALİTESİ YENİDEN AZALACAK GİBİ

        İstanbul’un havasını bugünlerde poyrazdan esen rüzgar belirliyor, gölgeler ve güneş altı arasında 10°C’den fazla sıcaklık farkı var. Batıda bayram aslında son zamanların en “temiz” havası ile geçti. Ancak bugünden itibaren hava kalitesi özellikle İstanbul’da yeniden azalacak görünüyor.

        DOĞU BÖLGESİNDE KAR GÖREBİLİRİZ

        Mayıs ayı, bu Nisan kadar kurak geçmeyebilir. Bugünlerde doğu yükseklerinde kar yağışları görebiliriz. Ülke geneline bakıldığında ise yine kuraklığın içine düştük. Şu an barajlardaki suyu tasarruflu kullanmak, yaz ortasında iflas bayrağını çekmemek için gerekli görünüyor.

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