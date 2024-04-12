Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı: Güneşli günler devam edecek

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, önümüzdeki haftanın hava durumunu değerlendirdiği yazısında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye büyük bayram tatilinin son günlerine çoğu bölgede açık havayla giriyor. Güneydoğu ve Doğu Akdeniz merkezlerimiz ise geçtiğimiz 5 gün içinde neredeyse her gün ıslandı, Güneydoğu’da kuvvetli sağanak yer yer su baskınlarına yol açtı. Şimşekli ve elektrikli atmosfer nedeniyle pek çok yıldırım düştü, bunların büyük kısmı Hatay’da kaydedildi.

"GÜNEŞLİ VE RÜZGARLI HAVALAR PEK DEĞİŞMEYECEK"

Bayram tatili dönüşü İstanbulluları yine güneşli hava bekliyor, 1 haftadır süren yağmursuz, az bulutlu ve güneşli ama rüzgarlı havalar pek değişmeyecek.

REKLAM Marmara Bölgesi’nde sıcaklıklar gündüz 20 ila 24°C, Ege kıyılarında 24-27°C arasında seyrediyor. Gelecek 5 gün içinde batı, güney ve kuzeybatı bölgelerde yağış beklenmiyor. Bir ilkbahar kuraklığı yaşıyoruz, Nisan ortasından itibaren Mayıs sonlarına kadar doğanın aradığı ilkbahar yağmurlarını kaçırıyoruz. Nisan ayının kalan günlerinde Türkiye’de hava pek serinlemeyecek, yağışlar Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da gelecek 3 gün daha aralıklarla sürecek. Yağış alan kesimlerde sıcaklıklar 13 ila 20°C arasında, bugünlerde ısınan hava kar ergimesini hızlandırıyor. Ardahan-Kars-Bitlis arasındaki dağlarda pek kar örtüsü göremiyoruz.

CUMARTESİ GÜNÜ TRAKYA BÖLGESİNE DİKKAT Cumartesi öğlen saatleri Trakya’da gök gürültülü sağanak, birkaç saat de olsa Edirne-Kırklareli arasında etkili olabilir. İstanbul’un Silivri gibi batı kesimlerinde de cumartesi kısa bir yağış geçişi görülebilir. İç Anadolu’da tıpkı Marmara gibi gelecek 5 gün pek yağış görüntüsü yok, Ankara’da günler güneşli, 17-20°C sıcaklıklarla geçiyor. Gece saatleri başkentte hava 6°C’ye kadar soğuyabiliyor. Doğu bölgeler bayram tatilinde olduğu gibi, gelecek günlerde aralıklı yağmur alabilecek. Fakat ne Ege, ne Marmara bu ilkbahardan yağış anlamında bir katkı göremedi.