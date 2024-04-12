Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı

        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı

        Bir kahve zinciri markasının Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki şubesine silahlı ve taşlı saldırı gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, olayda yaralanan olmadığını ve silahla ateş açan kişinin polis ekiplerince yakalandığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 21:57 Güncelleme: 12.04.2024 - 22:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bir alışveriş merkezinin önüne gelen grup, giriş kattaki kahve zincirinin şubesine İsrail destekçisi olduğu gerekçesiyle önce silahla ateş açtı sonra taşlı saldırı gerçekleştirdi.

        Saldırıda iş yerinin camları kırıldı, bazı eşyalar zarar gördü.

        Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri iş yerinin önünde güvenlik önlemi aldı.

        Fotoğraf: İHA

        Vali Mükerrem Ünlüer, AA muhabirine, olayda yaralanan olmadığını ve silahla ateş açan kişinin polis ekiplerince yakalandığını söyledi.

        Saldırıda herhangi bir vatandaşın yaralanmadığını, olay yerinde 3 boş kovan bulunduğu ve iş yerinde maddi zararın olduğunu aktaran Ünlüer, "Olayı gerçekleştiren faillerden biri İl Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanmıştır. Yakalanan şahsın ayrıca yağma, gasp, kasten yaralama ve uyuşturucu kullanma gibi 42 farklı suç kaydının olduğu tespit edilmiştir. Diğer faillerin kimliklerinin tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." diye konuştu.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teleferik faciası: 1 ölü ve yaralılar var
        Teleferik faciası: 1 ölü ve yaralılar var
        ABD'den İran açıklaması: Çok ciddi
        ABD'den İran açıklaması: Çok ciddi
        Eminönü'nde yoğunluk bayramın son gününde de sürdü
        Eminönü'nde yoğunluk bayramın son gününde de sürdü
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        Güneşli günlere devam
        Güneşli günlere devam
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Fenerbahçe Alagöz finalde!
        Fenerbahçe Alagöz finalde!
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Nuri Alço'dan haber var
        Nuri Alço'dan haber var
        Lavabolardaki küçük delik ne işe yarıyor?
        Lavabolardaki küçük delik ne işe yarıyor?
        Arda Güler'e 'teknik' destek!
        Arda Güler'e 'teknik' destek!
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini