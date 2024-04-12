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        Trabzonspor - Sivasspor maçı CANLI YAYIN

        Trabzonspor - Sivasspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçında Trabzonspor, evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadeleye dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.04.2024 - 19:03 Güncelleme: 12.04.2024 - 20:03
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        CANLI | Trabzonspor'un konuğu Sivas
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        STAT: Papara Park

        HAKEM: Ümit Öztürk

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Trezeguet, Pepe.

        Sivasspor: Nikolic, Uğur, Aaron, Camara, Achilleas, Murat, Charisis, Bartuğ, N'Jie, Rey Manaj, Koita.

        Trendyol Süper Lig'de bitime 7 hafta kala heyecan devam ediyor. 32. Haftanın açılış maçında Avrupa Ligi'ne katılmak isteyen Trabzonspor, inişli çıkışlı bir performans gösteren EMS Yapı Sivasspor'u konuk ediyor.

        Ligde son olarak Konyaspor'u 3 golle deviren Abdullah Avcı'nın öğrencileri, bu maçta galip gelerek en yakın takipçisi Beşiktaş ile puan farkını sekize çıkarmak istiyor.

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        Konuk EMS Yapı Sivasspor da son hafta maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü tek golle devirip küme düşme barajıyla puan farkını ona çıkardı.

        Bordo-mavili takımda gol yükünü son haftaların formda isimi Trezeguet çekiyor. Mısırlı golcü son 7 maçta 6 gol - 2 asist ile takımını sırtlamaya devam ediyor. Bülent Uygun'un gol silahı bu sezon pek çok kez olduğu gibi yine Rey Manaj olacak. 15 golle, gol krallığında Icardı ve Dzeko'yu takibini sürdüren Arnavut golcü, kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.

        TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

        Ev sahibi ekip Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Paul Onuachu ve Hüseyin Türkmen, Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

        SİVASSPOR'DA EKSİKLER

        Sivasspor, Trabzonspor maçından önce bir açıklama yayımlayarak sakatlıkları bulunan Ali Şaşal Vural, Hakan Arslan ve Azizbek Turgunbayev'in mücadelede forma giyemeyeceğini duyurdu.

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