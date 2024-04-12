STAT: Papara Park

HAKEM: Ümit Öztürk

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Trezeguet, Pepe.

Sivasspor: Nikolic, Uğur, Aaron, Camara, Achilleas, Murat, Charisis, Bartuğ, N'Jie, Rey Manaj, Koita.

Trendyol Süper Lig'de bitime 7 hafta kala heyecan devam ediyor. 32. Haftanın açılış maçında Avrupa Ligi'ne katılmak isteyen Trabzonspor, inişli çıkışlı bir performans gösteren EMS Yapı Sivasspor'u konuk ediyor.

Ligde son olarak Konyaspor'u 3 golle deviren Abdullah Avcı'nın öğrencileri, bu maçta galip gelerek en yakın takipçisi Beşiktaş ile puan farkını sekize çıkarmak istiyor.

Bordo-mavili takımda gol yükünü son haftaların formda isimi Trezeguet çekiyor. Mısırlı golcü son 7 maçta 6 gol - 2 asist ile takımını sırtlamaya devam ediyor. Bülent Uygun'un gol silahı bu sezon pek çok kez olduğu gibi yine Rey Manaj olacak. 15 golle, gol krallığında Icardı ve Dzeko'yu takibini sürdüren Arnavut golcü, kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.