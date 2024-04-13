İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana gelen olay saat 17.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank caddesinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından sokakta bulunanlara yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma sürüyor.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI İstanbul Valiliğinden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada; “13.04.2024 günü Kağıthane ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 3 şahsın husumetli oldukları başka bir gruba yönelik rastgele ateş etmesi neticesinde 2’si ağır, toplam 5 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırıda ağır yaralanan Durmuş E. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Şüpheli şahısların kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam etmekte olup olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi. REKLAM