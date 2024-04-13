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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde silahlı saldırı: 3'ü ağır 4 yaralı

        Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı

        İstanbul Kağıthane'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sokakta bulunanlara yönelik yapılan silahlı saldırıda 1 kişi öldü 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Polis, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatırken İstanbul Valiliğinden açıklama geldi. Olayın 3 kişinin husumetli olduğu gruba yönelik ateş edildiği belirtildi. Soruşturma genişletildi. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi...

        Giriş: 13.04.2024 - 20:04 Güncelleme: 13.04.2024 - 21:23
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        Kağıthane'de silahlı saldırı
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        İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana gelen olay saat 17.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank caddesinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından sokakta bulunanlara yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma sürüyor.

        DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

        İstanbul Valiliğinden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada; “13.04.2024 günü Kağıthane ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 3 şahsın husumetli oldukları başka bir gruba yönelik rastgele ateş etmesi neticesinde 2’si ağır, toplam 5 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırıda ağır yaralanan Durmuş E. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Şüpheli şahısların kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam etmekte olup olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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        SALDIRGANLARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

        Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren 3 kişinin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Detaylı açıklama geçen İstanbul valiliği ikinci bir bilgiyi de şöyle paylaştı “Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 3 şüphelinin kimlikleri tespit edilmiş olup, şahısların yakalanmasıyla ilgili çalışma devam etmektedir.”

        Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir

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        #kağıthane saldırı
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