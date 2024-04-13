Karabük'te kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
Karabük'ün Eflani ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Karabük'ün Eflani ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Tabaklar Mahallesi Tepecik Küme Evleri'nde Orhan Ünal'ın testereyle kestiği ağacın altında kalması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda ağır yaralanan Ünal, ambulansla Eflani İlçe Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ünal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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