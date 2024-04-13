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        Karabük'te kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

        Karabük'ün Eflani ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 18:43 Güncelleme: 13.04.2024 - 18:43
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        Karabük'te kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Tabaklar Mahallesi Tepecik Küme Evleri'nde Orhan Ünal'ın testereyle kestiği ağacın altında kalması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olayda ağır yaralanan Ünal, ambulansla Eflani İlçe Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ünal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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