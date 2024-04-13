Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Koridorları, sevgilisine ve ailesine kızdığı için ateşe vermiş - En Son Haberler

        Koridorları, sevgilisine ve ailesine kızdığı için ateşe vermiş

        Kütahya'nın Emet ilçesinde yürekleri ağza getiren yangın girişiminin detayları ortaya çıkmaya başladı. İlçede bulunan 5 katlı bir apartmanın 2 ve 3'ncü kat koridorlarını benzin döküp ateşe veren şüpheli M.Ç'nin daha önce sözlü olduğu sevgilisi ile ailesiyle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle evi yakmak istediği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 22:26 Güncelleme: 13.04.2024 - 23:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu yüzden evi ateşe vermiş!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya’nın Emet ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 2 ve 3’ncü kat koridorlarını benzin döküp ateşe veren şüpheli M.Ç. (22), ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelinin koridorları daha önce sözlü olduğu sevgilisi ile ailesiyle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle ateşe verdiği ortaya çıktı.

        ŞİŞEDEN BENZİN DÖKÜP EVİ ATEŞE VERMİŞTİ

        Emet ilçesinde oturan M.Ç. önceki gece Esentepe Mahallesi’ndeki 5 katlı apartmana giderek, 2 ve 3’ncü katlardaki koridorlara yanında getirdiği plastik şişeden benzin döküp ateşe verdi. Yoğun dumanları fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yoğun duman nedeniyle apartman tahliye edildi. Yangında şüpheli M.Ç.’ye engel olmaya çalışan arkadaşından H.A. ellerinden ve yüzünden, Ş.P. ise elinden yanarak yaralandı.

        REKLAM

        SERBEST BIRAKILDI

        Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüpheli M.Ç.’nin daha önce sözlüsü olan sevgilisi ve ailesiyle yaşadığı anlaşmazlıklara kızarak koridorları ateşe verdiği öğrenildi. Şüpheli M.Ç.’ye engel olmaya çalışırken yaralanan arkadaşları H.A (19) ile Ş.P.’nin (21) ise hastanedeki tedavisi sürüyor. (DHA)

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kütahya
        #Emet
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran, İsrail'e saldırdı
        İran, İsrail'e saldırdı
        Biden tatilini yarıda kesti
        Biden tatilini yarıda kesti
        Beşiktaş'ta Santos dönemi sona erdi
        Beşiktaş'ta Santos dönemi sona erdi
        Kağıthane'de silahlı saldırı
        Kağıthane'de silahlı saldırı
        "Kaybetmeye mahkum"
        "Kaybetmeye mahkum"
        Beşiktaş 1-1 eriyor!
        Beşiktaş 1-1 eriyor!
        İran ve İsrail arasında gerilim tırmanıyor
        İran ve İsrail arasında gerilim tırmanıyor
        Milas'ta yeni görüntüler ortaya çıktı
        Milas'ta yeni görüntüler ortaya çıktı
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        Tatil için gelmiş!
        Tatil için gelmiş!
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Boşanma aşamasında cinayet! 22 yaşındaki eşe 3 kurşun
        Boşanma aşamasında cinayet! 22 yaşındaki eşe 3 kurşun
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        İzmir'de cinayet! Eşi, sevgilisiyle tetikçi tutup öldürmüş!
        İzmir'de cinayet! Eşi, sevgilisiyle tetikçi tutup öldürmüş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu