Koridorları, sevgilisine ve ailesine kızdığı için ateşe vermiş

Kütahya’nın Emet ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 2 ve 3’ncü kat koridorlarını benzin döküp ateşe veren şüpheli M.Ç. (22), ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelinin koridorları daha önce sözlü olduğu sevgilisi ile ailesiyle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle ateşe verdiği ortaya çıktı.

ŞİŞEDEN BENZİN DÖKÜP EVİ ATEŞE VERMİŞTİ Emet ilçesinde oturan M.Ç. önceki gece Esentepe Mahallesi’ndeki 5 katlı apartmana giderek, 2 ve 3’ncü katlardaki koridorlara yanında getirdiği plastik şişeden benzin döküp ateşe verdi. Yoğun dumanları fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yoğun duman nedeniyle apartman tahliye edildi. Yangında şüpheli M.Ç.’ye engel olmaya çalışan arkadaşından H.A. ellerinden ve yüzünden, Ş.P. ise elinden yanarak yaralandı. REKLAM