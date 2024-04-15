43 kentin kilit noktasıydı! Nüfusunun 5 katı araç geçti!

Kırıkkale'de, alınan bilgiye göre, geçen yıl Ramazan Bayramı süresince, 627 bin 391 aracın geçtiği kentten, bu yıl Ramazan Bayramı'nda geçen araç sayısında ciddi artış yaşandı.

1 MİLYON 334 BİN 923 ARAÇ GEÇİŞ YAPTI

AA'da yer alan habere göre tatilin başladığı 6 Nisan ile 14 Nisan tarihleri arasında 1 milyon 334 bin 923 aracın geçiş yaptığı Kırıkkale'de, ekipler tarafından 8 bin 740 araç kontrol edildi, 1690 sürücüye 4 milyon 647 bin 613 lira idari ceza uygulandı.