Antalya'da dehşet! Fırat, 24 yaşındaydı! Parkta 4 kurşun!

Antalya'da olay, bu sabah saat 06.00 sıralarında Kepez ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 6100 ve 2936 Sokak kesişimindeki parkta meydana geldi.

İKİ BACAĞINDAN DA VURULDU

DHA'da yer alan habere göre Fırat Erbi (24), kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile her iki bacağından vurularak yaralandı.