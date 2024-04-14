Karabük'te seyir halindeki otomobil yandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Ömer Faruk K. idaresindeki 34 FVU 558 plakalı otomobil, Sarıçiçek Yaylası yakınlarında motor kısmından alev aldı. Aracı durduran sürücü, itfaiyeye haber verdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın söndürmeye Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz de destek verdi.
Ekiplerce söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
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