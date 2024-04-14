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        Karabük'te seyir halindeki otomobil yandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 15:54 Güncelleme: 14.04.2024 - 15:54
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        Karabük'te seyir halindeki otomobil yandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Ömer Faruk K. idaresindeki 34 FVU 558 plakalı otomobil, Sarıçiçek Yaylası yakınlarında motor kısmından alev aldı. Aracı durduran sürücü, itfaiyeye haber verdi.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın söndürmeye Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz de destek verdi.

        Ekiplerce söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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