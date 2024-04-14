Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
İstanbul Avcılar'da ailesiyle lunaparka giden çocuk trambolin salıncağına bindi. Baba, çocuğunu eğlendirmek için salıncağın bağlı olduğu halatı çekip bırakırken, salıncağın kemeri açıldı. Dakikalarca savrulan çocuk, trambolinin üzerine düştü. Korku dolu anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul Avcılar'daki bir lunaparkta az kalsın bir facia yaşanıyordu.
Ailesiyle birlikte Denizköşkler Mahallesi'ndeki lunaparka giden çocuk, trambolin salıncağına bindi.
Baba, kızını eğlendirmek için halatı çekip bırakırken, çocuğun bağlı olduğu kemer bir anda açıldı.
Dengesini kaybeden çocuk dakikalarca salıncakta savrulduktan sonra tronbolinin üzerine düştü.
Ailesi düşen çocuğu panikle tronbolinin üzerinden aldı.
Çocuk şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.