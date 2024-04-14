Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmak istiyor!
Real Madrid, LaLiga'da Mallorca'yı 1-0 mağlup ederken Arda Güler'in bu müsabakada da süre bulamaması sonrası gözler Madrid'e döndü. İspanyol basını milli yıldızın ayrılma talebini kulübe ilettiğini haberleştirdi!
Real Madrid, deplasmanda Mallorca'yı 1-0 mağlup ederken lidere galibiyeti getiren golü 48. dakikada Aurelien Tchouameni attı. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada süre almadı.
Real Madrid forması giyen ve gündemden düşmeyen Arda Güler için bu kez ayrılık iddiası gündeme geldi.
İspanyol basınından Ramon Alvarez'in aktardığı bilgiye göre, Real Madrid'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan 19 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon takımdan ayrılmak istiyor.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin de Arda'nın kiralık gitmesine sıcak baktığı belirtildi.
Real Madrid Yönetimi'nin ise Arda Güler konusunda şu andaki düşüncesinin belirsiz olduğu kaydedildi.
TEKNİK DESTEK GELDİ!
Öte yandan İspanyol medyasında çıkan bir başka habere göreyse Arda'ya teknik heyetten destek geldi.
Defanca Central'da yer alan habere göreyse; Real Madrid teknik ekibi, Arda Güler'e yakın gelecekte bu tür kritik ve önemli maçlarda kilit rol oynayacağını belirtti.
Haberin detayında yer alan bilgiye göre, Real Madrid'in, Arda Güler'e oldukça güvendiği vurgulanırken, genç cevherin harika bir futbolcu olduğunun düşünüldüğüne dikkat çekildi.
Madrid ekibinde yönetim ve teknik ekibin Arda Güler ile sözleşme imzalandığı için pişman olmadığına hatta Real Madrid'in ocak ayında Arda Güler için gelen transfer tekliflerini reddettiği bilgisine yer verildi.