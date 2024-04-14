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        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmak istiyor! - Futbol Haberleri

        Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmak istiyor!

        Real Madrid, LaLiga'da Mallorca'yı 1-0 mağlup ederken Arda Güler'in bu müsabakada da süre bulamaması sonrası gözler Madrid'e döndü. İspanyol basını milli yıldızın ayrılma talebini kulübe ilettiğini haberleştirdi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 13:48 Güncelleme: 14.04.2024 - 13:48
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        Real Madrid, deplasmanda Mallorca'yı 1-0 mağlup ederken lidere galibiyeti getiren golü 48. dakikada Aurelien Tchouameni attı. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada süre almadı.

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        Real Madrid forması giyen ve gündemden düşmeyen Arda Güler için bu kez ayrılık iddiası gündeme geldi.

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        İspanyol basınından Ramon Alvarez'in aktardığı bilgiye göre, Real Madrid'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan 19 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon takımdan ayrılmak istiyor.

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        Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin de Arda'nın kiralık gitmesine sıcak baktığı belirtildi.

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        Real Madrid Yönetimi'nin ise Arda Güler konusunda şu andaki düşüncesinin belirsiz olduğu kaydedildi.

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        TEKNİK DESTEK GELDİ!

        Öte yandan İspanyol medyasında çıkan bir başka habere göreyse Arda'ya teknik heyetten destek geldi.

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        Defanca Central'da yer alan habere göreyse; Real Madrid teknik ekibi, Arda Güler'e yakın gelecekte bu tür kritik ve önemli maçlarda kilit rol oynayacağını belirtti.

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        Haberin detayında yer alan bilgiye göre, Real Madrid'in, Arda Güler'e oldukça güvendiği vurgulanırken, genç cevherin harika bir futbolcu olduğunun düşünüldüğüne dikkat çekildi.

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        Madrid ekibinde yönetim ve teknik ekibin Arda Güler ile sözleşme imzalandığı için pişman olmadığına hatta Real Madrid'in ocak ayında Arda Güler için gelen transfer tekliflerini reddettiği bilgisine yer verildi.

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        Real Madrid'e yaz transfer döneminde imza atan Arda Güler, yaşadığı sakatlıkların ardından 2024 yılında sahaya çıkma şansı bulmuştu.

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        İspanyol devinde bu sezon toplamda 7 maçta 98 dakika süre bulan Arda Güler, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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