Aradan geçen 18 ay sonra durum tam da Alonso'nun özetlediği gibi görünüyor: Bayer Leverkusen'in her bir oyuncusu tam olarak neyi ne zaman yapması gerektiğini biliyor. Bunu, Bayer Leverkusen'in herhangi bir maçını izleyen tüm futbolseverler kısa sürede fark ediyor.