Vücudunuzu ne kadar tanıyorsunuz? İşte insan bedenine dair duyunca şaşkına döneceğiniz 20 bilgi!
İnsan vücudu ilk bakışta pek çoğumuz için karmaşık görünse de biraz yakından bakınca ne kadar büyüleyici bir sisteme sahip olduğunu fark edebiliyoruz... Bilim insanları ve hekimler insan bedenine dair her gün yeni bir şey keşfededursun gelin biz bu zamana kadar elde ettiğimiz bilgileri gözden geçirelim...
Bedeninize kulak vermeyi denerseniz hayatın bir anda kolaylaşmaya başladığını göreceksiniz! İşte insan bedeniyle ilgili herkesin bilmediği birbirinden şaşırtıcı 20 bilgi...
1) İlk bilgi son zamanların erkek modasında önemli bir yere sahip olan 'sakallar'dan gelsin! Eğer bir erkek hayatı boyunca sakalını hiç kesmemeyi tercih ederse ömrünün sonunda sakalının uzunluğu 4 metreye yakın olacaktır...
2) İnsan vücudunda kalça kemiğinden başlayıp dizlere kadar uzanan uyluk kemiğinin bir betondan bile daha güçlü olduğunu biliyor muydunuz?
3) İnanmayacaksınız ama gözler gerçekten kalbin aynası! Bir araştırmaya göre sevdiği insanları izleyenlerin göz bebekleri büyüyor!
4) Bu bilgi biraz canınızı sıkabilir... Ağzınızın zannettiğiniz kadar hijyenik olmadığını söylesek ne derdiniz? Ağzımızdaki bakteri sayısının dünyadaki insan sayısına ve belki de daha fazlasına eşit olduğunu söylesek?
5) Çoğu zaman hayattaki eylemlerimize yön veren dürtülerimizin beynimizi uyarmasının neredeyse 400 kilometre!
6) Damarlarımızda dolaşan kanın bir günde neredeyse 19, 312 kilometre yol aldığını duyunca şaşırmayın!
7) Vücudumuzun sinir ağlarıyla örülü olduğunu biliyoruz. Peki vücudumuzu saran sinirlerin neredeyse 75 kilometre olduğunu biliyor muyuz?
8) Doğru bildiğiniz şeyler de sarsılacak... İnsanlar için 4 kan grubundan bahsediyoruz ama aslında 29 farklı kan grubu türü olduğu söyleniyor!
9) İsterseniz hızlı alıp verin isterseniz derin derin hissedin fark etmez, insanlar günde ortalama 2 bin kez nefes alıp veriyor!
10) Evet, bakmak ve görmek aynı şey değil dediklerini duymuşsunuzdur. Bunun bilimsel bir karşılığı var desek? İnsanların gözleri neredeyse 10 milyon farklı renk tonunu birbirinden ayırabiliyor ancak beynimiz hepsini hatırlamak konusunda gözlerimiz kadar başarılı değil...
11) Hapşuruğumuzun hızının saatte 160 kilometre olduğunu biliyor musunuz?
12) Tirodiniz aşırı aktif çalışıp çalışmadığını yumuşak ve kırılgan tırnaklarınızda ya da tırnaklarınızın dibinde olması beklenen beyazlıkların olmamasından anlayabilirsiniz!
13) Cildimizi yenilemek tahmin ettiğimizden daha kolay çünkü her gün yaklaşık 1 milyon cilt hücremizi zaten kaybediyoruz...
14) Cildimiz ağrı sensörleriyle dolu desek abartmış olmayız çünkü insan cildinin 1 santimetre karelik alanında neredeyse 100 ağrı sensörü olduğu biliniyor...
15) Kadınların lezzetı tanıma kabiliyeti erkeklerden daha yüksek ve bu bir pozitif ayrımcılık cümlesi değil! İnsan dilinde bulunan tat alma cisimcikleri erkeklerde kadınlardakinden daha az bulunyor...
16) Bunca diyet boşa olabilir mi? Bir insan yaşamı boyunca neredeyse 35 ton yemek yiyor! Elbette ortalama bir insandan bahsediyoruz...
17) İnsan ömrünün uzunluğuna dair tartışmalar sürüp giderken bir insanın hayatının yaklaşık olarak 5 senesini göz kırpmaya harcadığını kaç kişi biliyordur?
18) Biz hissetmiyoruz elbette ama beynimiz her saniyede neredeyse 100 bin tane kimyasal tepki veriyor!
19) Yaşlı insanların kulaklarının uzadığını fark etmişsinizdir. Aslında bu bir anda olmuyor! İnsan kulağı yaşamı boyunca her sene büyümeye devam ediyor. Her yıl 0.25 milimetre büyüdüğünü söylemek mümkün!
20) Saçınızın tek bir teliyle bir bütün elma taşıyabilirsiniz!