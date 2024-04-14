10) Evet, bakmak ve görmek aynı şey değil dediklerini duymuşsunuzdur. Bunun bilimsel bir karşılığı var desek? İnsanların gözleri neredeyse 10 milyon farklı renk tonunu birbirinden ayırabiliyor ancak beynimiz hepsini hatırlamak konusunda gözlerimiz kadar başarılı değil...