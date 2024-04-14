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        Haberler Dünya İsrail savaş kabinesi tekrar toplanacak: İran saldırısına yanıt için bir araya gelecekler

        İsrail savaş kabinesi tekrar toplanacak

        İran'ın dün gece İsrail'e düzenlediği İHA saldırısının ardından İsrail savaş kabinesi ikinci kez toplanacak. İsrail savaş kabinesi İran saldırısına yanıt için bir araya gelecek.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.04.2024 - 12:49 Güncelleme: 14.04.2024 - 12:49
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        İsrail savaş kabinesi tekrar toplanacak
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        İsrail'de savaş kabinesi, İran'ın insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlatmasının ardından ikinci kez bir araya gelecek.

        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı! Haberi Görüntüle

        Reuters'ın İsrailli bir yetkili dayandırdığı haberine göre, İsrail savaş kabinesi İran saldırısına yanıt için bugün saat 15.30'da bir araya gelecek.

        Dün gece İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından savaş kabinesi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun başkanlığında Tel Aviv'de toplanmış, İran'dan başlatılan İHA saldırısını ele almışlardı.

        Konuyla ilgili resmi açıklama yapılmazken toplantıya ilişkin paylaşılan fotoğrafta Savunma Bakanı Yoav Gallant, Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de hazır bulunduğu görülmüştü.

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        İRAN SALDIRISINA YANITI SAVAŞ KABİNESİ VERECEK

        İsrail Güvenlik Kabinesinin, İran'ın saldırısına yanıt için Savaş Kabinesine yetki verdiği bildirildi.

        Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, bu adımla Savaş Kabinesinin, Güvenlik Kabinesinin onayına ihtiyaç duymadan İran'ın saldırısına verilecek yanıt konusunda karar alabileceği belirtildi.

        İran'ın saldırısına dünyadan tepkiler
        İran'ın saldırısına dünyadan tepkiler Haberi Görüntüle

        Savaş Kabinesinin yetkilendirilmesiyle, İran'a verilecek yanıt konusunda karar alma sürecinin hızlı ve kolay hale geleceği ifade edildi.

        Savaş Kabinesinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ana muhalefet lideri Benny Gantz yer alıyor.

        İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

        İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

        İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

        İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

        İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

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