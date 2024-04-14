Çözmek sandığınızdan daha kolay: Rubik küpü 20 hamlede nasıl çözersiniz?
Rubik küpünde ustalaşmak ister misiniz? Bu klasik bulmaca zor olarak ün yapmış olsa da, çözümü aslında birden fazla yolla mümkün! Eğer bu bulmacayı hızlıca çözüp etrafınızdakileri etkilemek istiyorsanız, bu 20 adımı takip edin. İşte rubik küpünü 20 kolay hamlede çözmenize yardımcı olacak adım adım talimatlar...
Rubik küpü, karmaşıklığıyla tanınır ancak aslında birden fazla yöntemle çözülebilir. Etrafınızdakilere hızlı çözüm yeteneğinizi sergilemek istiyorsanız, bu 20 adımı izleyin. İşte, rübik küpü 20 kolay hamlede çözmenizi sağlayacak, adım adım bir rehber...
20 ADIMDA RUBİK KÜP ÇÖZME REHBERİ
1. Küpün en üst katmanını saat yönünde bir kez çevirin. Önceden çözülmüş (genellikle paketinden çıktığında o şekilde olur) veya karışık bir küple başlayın.
2. Sağ katmanı 2 kez saat yönünde çevirin. Rubik Küpünü çözerken yönler küpü nasıl tuttuğuna göre değişir. Buna göre dikkat edin.
3. Ön tarafı (size bakan yüz) bir kez saat yönünde döndürün.
4. Arka tarafı saat yönünde bir kez döndürün.
5. Küpün sağ tarafını 1 kez saat yönünde döndürün.
6. Arka katmanı saat yönünde 2 kez döndürün. “Arka” katmanın bu süre boyunca arkada kaldığından emin olun ve hamle yapmak için tüm kübü çevirmeyin. Küp başından beri aynı yöne bakarsa yönleri korumak daha kolay olur.
7. Küpün sağ tarafını saat yönünde bir kez döndürün.
8. Rubik Küpünün en üst katmanını saat yönünde 2 kez çevirin.
9. Rubik Küpünün sol tarafını saat yönünde bir kez çevirin.
10. Küpün arka tarafını saat yönünde 2 kez döndürün.
11. Küpün sağ tarafını saat yönünde bir kez döndürün.
12. Üst tarafı saatin tersi yönünde bir kez döndürün.
13.En alt katmanı saatin tersi yönünde bir kez çevirin.
14. Sağ tarafı bir kez daha saat yönünde 2 kez döndürün.
15. Küpün ön tarafını saat yönünde bir kez döndürün. Bu noktada, her iki taraftaki renklerin uyuşmaya başladığını fark edeceksiniz!
16. Küpün sağ tarafını saatin tersi yönünde bir kez döndürün.
17. Sol katmanı saat yönünde bir kez daha çevirin.
18. Arka katmanı saat yönünde 2 kez çevirin.
19. Küpün en üst katmanını saat yönünde 2 kez döndürün.
20.Rubik Küpünün ön tarafını saat yönünde 2 kez çevirerek bitirin. Böylece 20 hamlede Rubik Küpünü çözmüş olacaksınız!
Kaynak: wikiHow