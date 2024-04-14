Çözmek sandığınızdan daha kolay: Rubik küpü 20 hamlede nasıl çözersiniz?

20 ADIMDA RUBİK KÜP ÇÖZME REHBERİ

1. Küpün en üst katmanını saat yönünde bir kez çevirin. Önceden çözülmüş (genellikle paketinden çıktığında o şekilde olur) veya karışık bir küple başlayın.

2. Sağ katmanı 2 kez saat yönünde çevirin. Rubik Küpünü çözerken yönler küpü nasıl tuttuğuna göre değişir. Buna göre dikkat edin.

3. Ön tarafı (size bakan yüz) bir kez saat yönünde döndürün.

4. Arka tarafı saat yönünde bir kez döndürün.