Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı
Adana'da sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen Sümeyye Tek'e sahipsiz 2 köpek saldırdı.
Köpeklerden kurtulmak için koşarak yolun karşısına geçmek isteyen Tek'e, A.B'nin kullandığı otomobil çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından sağlık ekibince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına alındı.
Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde iki köpeğin üzerine doğru gelmesiyle korkan genç kadın kaçmaya çalışırken ayakkabıları ayağından çıkıyor.
Panik ve korkuyla kaçan kadın caddenin karşısına doğru yönelince kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuluyor ancak kamyonetin yanından ilerleyen otomobil genç kadına hızla çarpıyor.
Çarpmanın etkisiyle kadın birkaç metre sürükleniyor. Ardından da kadının yardımına çevredekiler koşuyor.