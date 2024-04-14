Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı

        Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı

        Adana'da sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 14:24 Güncelleme: 14.04.2024 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen Sümeyye Tek'e sahipsiz 2 köpek saldırdı.

        2

        Köpeklerden kurtulmak için koşarak yolun karşısına geçmek isteyen Tek'e, A.B'nin kullandığı otomobil çarptı.

        3

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi.

        4

        Ağır yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından sağlık ekibince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        5

        Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına alındı.

        6

        Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        7

        Görüntülerde iki köpeğin üzerine doğru gelmesiyle korkan genç kadın kaçmaya çalışırken ayakkabıları ayağından çıkıyor. 

        8

        Panik ve korkuyla kaçan kadın caddenin karşısına doğru yönelince kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuluyor ancak kamyonetin yanından ilerleyen otomobil genç kadına hızla çarpıyor. 

        9

        Çarpmanın etkisiyle kadın birkaç metre sürükleniyor. Ardından da kadının yardımına çevredekiler koşuyor.

        10
        #Kaza
        #Köpek
        #sokak köpekleri
        #genç kadının ölümü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'a dönüş! Tatil dönüşü yoğun trafik
        İstanbul'a dönüş! Tatil dönüşü yoğun trafik
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Antalya'daki teleferik kazası: 12 kişi adliyeye sevk edildi
        Antalya'daki teleferik kazası: 12 kişi adliyeye sevk edildi
        İsrail savaş kabinesi tekrar toplanacak
        İsrail savaş kabinesi tekrar toplanacak
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        Biden'dan İran açıklaması
        Biden'dan İran açıklaması
        Eşinin sevgilisi tetikçiyle öldürtmüştü! Yeni gelişme de şoke etti
        Eşinin sevgilisi tetikçiyle öldürtmüştü! Yeni gelişme de şoke etti
        Ayrılmak istiyor!
        Ayrılmak istiyor!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bugün tarih yazacak!
        Bugün tarih yazacak!
        Petrol fiyatlarında savaş etkisi
        Petrol fiyatlarında savaş etkisi
        İşte Kartal'ın 11'i!
        İşte Kartal'ın 11'i!
        "Yere yatırıp, ters kelepçe yaptım"
        "Yere yatırıp, ters kelepçe yaptım"
        Aşırı makyaj ve kozmetik cilt bariyerini 18'li yaşlarda çökertiyor
        Aşırı makyaj ve kozmetik cilt bariyerini 18'li yaşlarda çökertiyor
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        "Titanic izletecekti"
        "Titanic izletecekti"
        Romantik anlar damga vurdu
        Romantik anlar damga vurdu
        Havadan savaş yağdı...
        Havadan savaş yağdı...
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı