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        Karabük'te tabancayla havaya ateş eden 2 şüpheli yakalandı

        Karabük'te tabancayla havaya ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 09:11 Güncelleme: 16.04.2024 - 09:11
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        Karabük'te tabancayla havaya ateş eden 2 şüpheli yakalandı
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        Karabük'te tabancayla havaya ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ergenekon Mahallesi'nde araçtan silahla havaya ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda şüpheli M.D. gözaltına alındı, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait mermi ele geçirildi.

        Aydınlıkevler Mahallesi'nde de silahla havaya ateş ettiği belirlenen B.Ö. yakalandı.

        B.Ö'nün üst aramasında kurusıkı tabanca ve tabancaya ait mermi bulundu.

        Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

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