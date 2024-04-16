24'ü yakalandı, 1'i firarda! Geri iade merkezinden kaçtılar!
Amasya'da TIR dorsesinde yakalandıktan sonra götürüldükleri İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nden kaçan düzensiz göçmenlerle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma başlattığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan göçmenlerden 24'ünü yakaladı, izini kaybettiren 1 göçmenin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor
Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan İstanbul'a giden bakır yüklü TIR'ın dorsesinde Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Afganistan uyruklu 64 düzensiz göçmenden 25'i, götürüldükleri İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki pencerelerin demir korkuluklarını sökerek kaçtı.
24 KAÇAK YAKALANDI, 1'İ FİRARDA
AA'da yer alan habere göre polis ekipleri kaçan göçmenlerden 24'ünü yakaladı, izini kaybettiren 1 göçmenin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılarak, bir mülkiye müfettişinin görevlendirildiği öğrenildi.
64 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANMIŞTI
Kentte, 12 Nisan'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrol noktasında, Ağrı'dan İstanbul'a giden bakır yüklü TIR'ı durdurmuş, yapılan kontrolde tırın dorsesine gizlenmiş Afganistan uyruklu 64 düzensiz göçmen yakalanmıştı.
SINIR DIŞI EDİLECEKLERDİ
Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmişti.