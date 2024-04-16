Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü! Aydın'ın Didim ilçesinde, kavşakta, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ölen 45 yaşındaki Erdinç ve 43 yaşındaki Serap Atılgan ile 44 yaşındaki Ayşe ve aynı yaştaki Yasin Sazboğa çiftinin dünür oldukları ortaya çıktı. Kazanın, Sazboğa çiftinin, Muğla'nın Milas ilçesindeki dünürlerine yaptıkları bayram ziyaretinden dönerken meydana geldiği belirtildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.04.2024 - 07:42 Güncelleme: 16.04.2024 - 09:16 facebook

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