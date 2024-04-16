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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da katliam gibi kaza: Dünürler ölüme birlikte gitti! - Son dakika haberler

        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!

        Aydın'ın Didim ilçesinde, kavşakta, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ölen 45 yaşındaki Erdinç ve 43 yaşındaki Serap Atılgan ile 44 yaşındaki Ayşe ve aynı yaştaki Yasin Sazboğa çiftinin dünür oldukları ortaya çıktı. Kazanın, Sazboğa çiftinin, Muğla'nın Milas ilçesindeki  dünürlerine yaptıkları bayram ziyaretinden dönerken meydana geldiği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 07:42 Güncelleme: 16.04.2024 - 09:16
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        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
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        Aydın'da feci kaza, önceki gün, saat 21.00 sıralarında Didim-Söke kara yolu Uslu Sitesi kavşağında meydana geldi.

        YOLA KONTROLSÜZ ÇIKTI İDDİASI

        Hayatını kaybeden Erdinç Atılgan, 45 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Erdinç Atılgan, 45 yaşındaydı.

        DHA'da yer alan habere göre Didim-İstanbul seferini yapan A.İ. yönetimindeki Varan Turizm'e ait yolcu otobüsü, iddiaya göre, kavşakta kontrolsüz şekilde ana yola çıktığı belirtilen Erdinç Atılgan (45) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        OTOMOBİL METRELERCE SÜRÜKLENDİ

        Çarpışmanın etkisiyle otobüs, önüne aldığı otomobili metrelerce sürükledi. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OTOMOBİLDEKİ YARALILAR ARAÇTA SIKIŞTI

        Ayşe Sazboğa (44) ve eşi Yasin Sazboğa (44) kazada hayatlarını kaybettiler.
        Ayşe Sazboğa (44) ve eşi Yasin Sazboğa (44) kazada hayatlarını kaybettiler.

        Ön kısmında hasar oluşan otobüsün şoförü ve yolcular kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiyecilerin çalışmasıyla çıkarıldı.

        SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Sürücü Erdinç Atılgan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, eşi Serap Atılgan (43) ile dünürleri Ayşe Sazboğa (44) ve eşi Yasin Sazboğa (44) yaralandı.

        ÜÇ KİŞİ DE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Hayatını kaybeden Serap Atılgan, 43 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Serap Atılgan, 43 yaşındaydı.

        Yaralılar, ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Serap Atılgan, Ayşe Sazboğa ve Yasin Sazboğa doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPANDI

        Cumhuriyet savcısı, kaza yerinde inceleme yaparken, Didim-Söke yolu trafiğe kapatıldı.

        Kazaya karışan araçların çekiciyle bölgeden kaldırılmasının ardından trafik akışı, 1 saat sonra tekrar normal seyrine döndü. Hasar gören otobüsteki yolcular ise başka araçla bölgeden tahliye edildi.

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        #Aydın
        #didim
        #Son dakika haberler
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