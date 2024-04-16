Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, müzisyenlik yapan 51 yaşındaki Hasan Açıkgöz, evinin bahçesinde ağır yaralı bulundu. Dövüldüğü ve çarşafla boğulmaya çalışıldığı tespit edilen Açıkgöz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Açıkgöz'ün parmağındaki yüzükleri de alan 4 şüpheli, Uşak'ta yakalanarak gözaltına aldı
Afyonkarahisar'da kan donduran olay, dün sabah saat 02.30 sıralarında Emirdağ ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi.
EVİN BAHÇESİNDE HAREKETSİZ BULUNDU
DHA'da yer alan habere göre Hasan Açıkgöz'ü (51) evinin bahçesindeki kanepede hareketsiz halde görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
DARP EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ
İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Bilinci açık ve yaralı halde bulunan Hasan Açıkgöz, birkaç kişinin ağzını çarşafla kapatarak darp ettiğini, parmağındaki yüzükleri zorla alıp kaçtığını anlattı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülen Hasan Açıkgöz, kurtarılamadı. Açıkgöz'ün boynunda ve vücudunda darp izlerine rastlandı. Hasan Açıkgöz'ün cenazesi polis ve savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
Olayın ardından polis, güvenlik kameralarından yaptıkları incelemeler sonrası şüphelilerin kimliklerini ve kaçtıkları aracın plakasını tespit etti.
4 ZANLI UŞAK'TA YAKALANDI
Takibe alınan araç, Uşak'ta polis tarafından durduruldu. Araçta bulunan T.K. (27), M.D. (26), Y.A. (26) ve C.Y. (42) gözaltına alındı. Hasan Açıkgöz'den çalındığı belirlenen eşyalar şüphelilerle birlikte ele geçirildi. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin devam ediyor.