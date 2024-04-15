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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mehmet Ayan yazdı: B.A.Y geçmedi! - Galatasaray Haberleri

        Mehmet Ayan yazdı: B.A.Y geçmedi!

        Galatasaray, Alanyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan mücadeleyi değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 22:14 Güncelleme: 15.04.2024 - 22:14
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        Premier Lig seviyesinde bir ilk yarı izlettikleri için sahadaki tüm unsurlara teşekkür etmek istiyorum. Cihan Aydın’a ayrıca… Oyunu kesmediği, pozisyonların içinde olduğu için…

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        Maça Alanyaspor iyi başladı. İki kenardan gelen Oğuz ile Yusuf, rakibin iki beki Köhn ile Aurier’I epeyce güç durumda bıraktılar. Her şey istediği gibi giderken Fatih Tekke’nin atılması ekibinin dengesini bozdu. Kırmızı kart öncesi ve sonrası Alanyaspor’da gözle görülür bir farklılık oluşsa da, 45+4’e kadar hep oyunun içindelerdi.

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        Galatasaray, teslim olarak başladığı maçın içinde en büyük tehlikesini 41.dakikada Mertens’in harika vuruşunda direğe takılarak buldu. Kerem Aktürkoğlu’nun adeta yokları oynadığı, merkez orta sahanın beklerle birlikte hiç katkı veremediği 49 dakika Alanya’nın üstünüğü ile son buldu.

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        İkinci yarıya çıkarken Okan Buruk, sağ kulvarı komple değiştirdi. Barış’ı sola attı, Kerem ile Aurier’I dışarı alıp; sağ kulvarı Hakim-Kaan yaptı. 56’da Barış Alper ile açılan perde 61’de Hakim ile sonuca ulaştı.

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        72’de Barış Alper 56.dakikadaki golün aynısını attı. Icardi, skoru belirledi. 57’de yine Barış Alper, 68’de Mertens önemli fırsatlardan yararlanamadı. 64’te 10 kişi kalan Alanyaspor’un direnci 1-0 sonrası azalmıştı sanki.

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        Alanyaspor, anlamsızca ikinci yarıya başlarken Galatasaray’a teslim oldu. Belki ilk yarının o müthiş temposundan, belki G.Saray’ın oyunu rakip yarı sahaya yıkma istediğinden bilemem… Ama Okan hocaya sorsalardı “senin değişikliklerin sonrası rakip nasıl oynasın?” İnanın bunu isterdi.

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        Sete dönen oyuna izin veren Alanya rakibine çok yardım etti. Kerem Demirbay ile Torreria devreye girince, Hakim kenarı klasına yakın kullanınca, Barış Alper solda işi şova dökünce… 20 dakikada iş bitti.

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        Maç önü birçok G.Saray taraftarı maçın zor geçeceğini düşünmekteydi. Tebessüm ile karşıladım. Çünkü G.Saray 2023/24 sezonunda “top oynamak isteyen” her takıma karşı iyi performans gösterdi. Kapanan takımlara karşı hep etkisiz kaldı. 2 Bayern, 2 ManU maçlarında üst seviyede oynadı. Türkiye’de futbol oynamak isteyen her takıma galebe çaldı.

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