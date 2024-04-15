Mehmet Ayan yazdı: B.A.Y geçmedi!

Maça Alanyaspor iyi başladı. İki kenardan gelen Oğuz ile Yusuf, rakibin iki beki Köhn ile Aurier’I epeyce güç durumda bıraktılar. Her şey istediği gibi giderken Fatih Tekke’nin atılması ekibinin dengesini bozdu. Kırmızı kart öncesi ve sonrası Alanyaspor’da gözle görülür bir farklılık oluşsa da, 45+4’e kadar hep oyunun içindelerdi.