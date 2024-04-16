Dünyanın gözü Tahran-Tel Aviv hattında! İran ve İsrail'den peş peşe açıklamalar

İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısına İran'dan 13 Nisan gecesi yanıtın gelmesiyle bölgede gerilim arttı. Dünya İran-İsrail hattını dikkatle izlerken gece boyunca iki taraftan da kritik açıklamalar geldi.

İSRAİL: İRAN'A YANIT VERECEĞİZ

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail'in saldırıya karşılık vereceğine dair şu ana kadarki en net mesajı verdi. Saldırıda hafif hasar gören İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'nde açıklamalar yapan Halevi, "İsrail topraklarına bu kadar çok füze, seyir füzesi ve insansız hava aracı fırlatılması karşılık bulacak" dedi.

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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran'ın İsrail'e hava saldırısına karşılık vereceklerini belirtti.

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Üst düzey İsrailii general, İsrail'in İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırısına yanıt vereceğini söyledi ancak bu yanıtın nasıl olacağını belirtmedi.

ABD'li yetkililer Pazartesi günü, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısına karşı bir saldırının neredeyse kaçınılmaz olduğunu ancak Biden yönetiminin bunun sınırlı bir saldırı olacağını ve İran topraklarının hedef almayacağını umduğunu söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Pazartesi günü CNN'e verdiği demeçte, "Bunun savaş kabinesi, yani başbakanın alması gereken bir karar olmasına saygı duyuyoruz. Çok zorlu bir bölgede yaşadıklarını biliyoruz" dedi.

Kirby sözlerine şöyle devam etti; "Başkan Biden'ın İran'la bir savaş istemediğimizi de çok açık bir şekilde ifade etti. Olayların tırmandığını görmek istemiyoruz."