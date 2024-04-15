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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Çağatay Çelik yazdı: Barış Alper, Avrupa'ya yelken açtı - Galatasaray Haberleri

        Çağatay Çelik yazdı: Barış Alper, Avrupa'ya yelken açtı

        Süper Lig lideri Galatasaray, 32. haftada konuk olduğu Alanyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, son 6 haftaya Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi. Habertürk muhabiri Çağatay Çelik, Galatasaray'ın Alanyaspor karşısındaki performansını kaleme aldı.

        Giriş: 15.04.2024 - 22:25 Güncelleme: 15.04.2024 - 22:38
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        "Barış Alper, Avrupa'ya yelken açtı"
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        Galatasaray kamuoyu, maçtan önce ortadan ikiye ayrılmıştı. Bir grup hem Alanyaspor'un form grafiği hem de oyun stili nedeniyle maçın zor geçeceğini düşünüyor, diğer grup ise Galatasaray'ın bu yöndeki beklentiyle çıktığı her maçı rahat kazandığını dile getiriyordu. 90 dakika sonunda iki grup da kısmen haklı çıktı.

        BURUK'UN HAMLELERİ MEYVESİNİ VERDİ

        Alanyaspor oyunu geriden kurabilen, baskıda bir anlık gecikme yakaladığında topu rakip kaleye kadar götürebilen bir takım. Bunu da büyük ölçüde kenar forvetlerindeki iki atlet oyuncuya borçlu. Okan Buruk da Yusuf ile Oğuz Aydın'a karşı solda Kerem Aktürkoğlu'nu sağda ise Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürdü ve fiziksel olarak yanıt vermeye çalıştı. İlk yarıda Fatih Tekke'nin istediği oyun oynandı. Galatasaray çok top kaybı yaptı, atak devamlılığı sağlayamadı, ön bölgede kalamadı. Alanyaspor ise aksine kenarlardan etkili akınlar gerçekleştirdi.

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        DEĞİŞİKLİKLER DEMİRBAY'I DA CANLANDIRDI

        İkinci yarı öncesinde Okan Buruk iki oyuncu değişikliğiyle çarkın oturmayan dişlilerini yerine oturttu. Formsuz Kerem Aktürkoğlu ile maç ritmi bulunmayan Aurier kenara geldi. Ziyech'in gelişi, Barış Alper'in sola geçişiyle Galatasaray daha az top kaybı yapmaya başladı, bu ilk yarının siliklerinden Kerem Demirbay'ı da canlandırdı.

        Oyunu dengeleyen Galatasaray'da birinin elini taşın altına sokması gerekiyordu ve Barış Alper Yılmaz bir kez daha Okan Buruk'un güvenini boşa çıkarmadı. Önce bir gol attı, devamında Alanyaspor savunmasını çalkaladı, Ziyech şahane bir golle farkı ikiye çıkardı, Barış Alper ilk golünün aynısından bulunca Galatasaray rahatladı.

        HEM BARIŞ HEM OĞUZ TRANSFERE GÖZ KIRPTI

        Galatasaray forması bu sezon 57. resmi maçına çıkan Barış Alper Yılmaz'a dar gelmeye başladı. Bu akşam iki Avrupa kulübünün gözlemcileri Oğuz Aydın'ı izlemek için tribündeki yerini alırken bir süredir tüm Avrupa'nın scout'larını peşine takan Barış Alper Yılmaz da Avrupa'ya transferini büyük ölçüde garantiledi. Maçın etkili isimlerinden Oğuz Aydın'ın da Galatasaray'a transferi yine büyük ölçüde netleşti demek yanlış olmaz.

        Sezona santrforda başlayıp sol bek, sağ bek, sağ açık, sol açık ve 10 numarada forma giyebilen, temmuzda açtığı sezonun son aylarında bu kadar diri kalabilen futbolcuyu çok görmeyiz. Bu ülkenin çocuklarına olan önyargıyı kırdığı için her futbolseverin Barış'a teşekkür etmesi şart.

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