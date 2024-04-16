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        Tek katlı ev yangında küle döndü

        KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 22:56 Güncelleme: 16.04.2024 - 23:00
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        Tek katlı ev yangında küle döndü
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        KARABÜK’ün Eskipazar ilçesinde tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 17.30 sıralarında Eskipazar ilçesine bağlı Hanköy köyünde tek katlı bir evde çıktı. Ramazan Yazıcı’ya ait tek katlı çıkan yangında alevler kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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