Kardeşini öldürdü, havalimanında yakalandı
İzmir'de 19 yaşındaki Eyüp Çelik'in cansız bedeni otluk arazide bulunmuş ve yapılan araştırmaların neticesinde 32 yaşındaki ağabeyi E.Ç tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Zanlı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi
İzmir'in Urla ilçesinde aralarında husumet bulunan kardeşini öldürdüğü öne sürülen ve Sırbistanda havalimanında yakalanarak geri getirilen kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 13 Nisanda Özbek köyü zeytinlik alanda ot toplamaya giden kişi, bir erkek cesedi görmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Fotoğraf: AA
Hayatını kaybettiği belirlenen Eyüp Çelik'in (19) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayın aydınlatılması için çalışma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eyüp Çelikin aralarında husumet olduğu iddia edilen ağabeyi E.Ç'nin (32) öldürdüğünü belirledi.
INTERPOL DEVREYE GİRDİ
Hava yoluyla Sırbistana kaçtığını belirlenen şüpheli E.Ç. hakkında Urla Cumhuriyet Başsavcılığının kırmızı bülten çıkarması üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile görüşerek yakalanma talebini iletti.
Fotoğraf: AA
Talep üzerine Sırbistan Interpol ekipleri şüpheli E.Ç'yi Belgrad Nikola Tesla Havalimanında uçaktan indiği esnada gözaltına aldı.
İzmir'e getirilen E.Çnin, ifadesinde kardeşini aralarındaki husumetten dolayı öldürdüğünü söylediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan Urla Adliyesine sevk edilen E.Ç, tutuklandı.
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