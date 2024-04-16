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        Haberler Gündem 3. Sayfa Büyükçekmece'de sürücü göle uçtu!

        Son dakika haberi Büyükçekmece'de sürücü göle uçtu!

        Büyükçekmece'de TIR'a çarpmamak için ani manevra yapan otomobil göle uçtu. Gölde arama yapılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 20:32 Güncelleme: 16.04.2024 - 20:32
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        Büyükçekmece'de sürücü göle uçtu!
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        Büyükçekmece'de TIR'a çarpmamak için ani manevra yapan otomobil göle uçtu. Otomobil sürücüsü kazada ağır yaralanırken, otomobilde başka birinin olma ihtimaline karşı gölde arama yapılıyor.

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