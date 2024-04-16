Son dakika haberi Büyükçekmece'de sürücü göle uçtu!
Büyükçekmece'de TIR'a çarpmamak için ani manevra yapan otomobil göle uçtu. Gölde arama yapılıyor.
Giriş: 16.04.2024 - 20:32 Güncelleme: 16.04.2024 - 20:32
Büyükçekmece'de TIR'a çarpmamak için ani manevra yapan otomobil göle uçtu. Otomobil sürücüsü kazada ağır yaralanırken, otomobilde başka birinin olma ihtimaline karşı gölde arama yapılıyor.
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