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        Haberler Dünyadan Johnny Depp İtalya'dan kale alıyor - magazin haberleri

        Johnny Depp İtalya'dan kale alıyor

        Johnny Depp, İtalya'da 4 milyon dolara satışa çıkarılan 15'inci yüzyıldan kalma devasa kaleye göz dikti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 15:55 Güncelleme: 16.04.2024 - 15:56
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        Hollywood'un ünlü ismi Johnny Depp, gözünü İtalya'daki tarihi bir yapıya dikti. İtalyan yerel basınına göre, 60 yaşındaki ABD'li oyuncu, Torino şehri yakınında bulunan Montalto Dora adlı komün bölgesinde 4 milyon dolara satılan 15'inci yüzyılda yapılan kaleyi alıyor.

        2022'de eski eşi Amber Heard'e açtığı hakaret davasından bu yana büyük ölçüde Avrupa'da yaşayan ve film çeken Depp, şimdi de İtalya'dan tarihi bir yapıyı varlıkların arasına katmayı planlıyor.

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        İtalyan Corriere delle Sera Gazetesi'ne göre Johnny Depp, sanatçı Amedeo Modigliani hakkındaki biyografi fimini çekerken Torino'daki Crovero Dağı'nın tepelerinde bulunan kaleyi gezdi.

        New York Post'a konuşan kaynaklar, filmde Al Pacino ile birlikte rol alan oyuncu Riccardo Scamarcio'nun kaleyi sık sık ziyaret ettiğini ve satın almak amacıyla Johnny Depp'i de yanında götürdüğünü söyledi.

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        11 YATAK ODALI ORTA ÇAĞ KALESİ

        Orta çağ ve gotik etkiler taşıyan kale, uzun bir restorasyon sürecinin ardından satışa çıkarıldı. 2 bin metrekarelik bir alanı kaplayan kalenin 11 yatak odası, 13 banyosu, geniş avlusu ve 15'inci yüzyıldan kalma bir şapeli bulunuyor. Yerel basına göre arazide daha küçük bir kale ve çiftlik evi daha bulunuyor.

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        Montaldo Dora Belediye Başkanı Renzo Galletto, The Post'a verdiği demeçte, Johnny Depp'in bu kalenin kralı olması gerektiğine ikna olmadığını söyledi. Galletto; "Montalto Dora kalesi gibi tarihi bir eseri satın alan bir ünlü bölgeye büyük ilgi çekecektir. Ancak bunun toplum için doğru 'ekonomik sinerji' olup olmadığından emin değiliz" dedi.

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        Montalto Dora köyü, 3 bin 300 kişilik bir nüfusa sahip. Şehrin gözde kalesi, şu anda İtalyan Kültürel Mirası'nın koruması altında tutuluyor.

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        HOLLYWOOD'DA KALESİ VAR

        Johnny Depp'in halihazırda Batı Hollywood'da kale görünümlü bir evi bulunuyor. Kuleler ve siperlerle dolu yapı, daha çok bir korku filmi setine benzeyen bir Bavyera kalesinin kopyası şeklinde. Depp, bu yapıyı 1995 yılında 2.3 milyon dolara satın almıştı.

        Johnny Depp son zamanlarda, 2014 yılında satın aldığı İngiltere'nin Somerset kentindeki 850 dönümlük arazide yer alan evinde yaşıyor.

        #Johnny Depp
        #kale
        #italy
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