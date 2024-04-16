Johnny Depp İtalya'dan kale alıyor

11 YATAK ODALI ORTA ÇAĞ KALESİ

Orta çağ ve gotik etkiler taşıyan kale, uzun bir restorasyon sürecinin ardından satışa çıkarıldı. 2 bin metrekarelik bir alanı kaplayan kalenin 11 yatak odası, 13 banyosu, geniş avlusu ve 15'inci yüzyıldan kalma bir şapeli bulunuyor. Yerel basına göre arazide daha küçük bir kale ve çiftlik evi daha bulunuyor.