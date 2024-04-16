Üç günün ardından İsrail-İran geriliminde son gelişmeler neler?

İsrail'in 1 Nisan'da İran'ın Şam Konsolosluğu'na saldırısının ardından İran'ın ilk kez kendi topraklarından İsrail'e saldırı düzenlemesi Orta Doğu'daki tansiyonu artırdı.

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Başta ABD olmak üzere Almanya, Fransa ve birçok Batı ülkesi İsrail'e misilleme yapmaması ve gerilimi düşürmesi tavsiyesini verirken, İsrail ise misilleme için tüm hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

İran ise 13 Nisan saldırısının önemli bir mesaj olduğunu ve İsrail'den bir misilleme gelmesi durumunda ağrı ve sert cevap vereceğini bildirdi.

İsrail savaş kabinesi bugün İran'a verilecek cevap için cumartesi gününün ardından beşinci kez toplanırken, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi İsrail'in saldırıya yanıt vereceği mesajını verdi.

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İsrail'in masasında birkaç seçenek var.

Bunlar arasında "ölçülü saldırı" olarak isimlendirilen "İran'a fiziki bir füze ya da hava saldırısındansa siber saldırı düzenlenmesi" seçeneği öne çıktı. "Orta şiddette saldırı" olarak, siber saldırının yanı sıra bir askeri üs ya da tesise saldırılması opsiyonu değerlendirildi. "Kapsamlı saldırı" olarak ise siber saldırının yanı sıra İran genelinde askeri üs ve tesislerin de yer aldığı birden fazla stratejik noktaya saldırılar düzenlenmesi seçeneği masaya yatırıldı.

Saldırının zamanına ilişkin henüz netleşen bir karar bulunmazken Başbakan Binyamin Netanyahu'nun muhalefet liderlerine olası adımlarla ilgili brifing vermesi planlanıyor.

ABD'nin de İsrail'den olası misillemeyi daha sınırlı tutmasını ve atacağı adımlara ilişkin Washington'u bilgilendirmesini istediği aktarılıyor.

Ancak toplantıdan gelen bilgilere göre kabine cevabın nasıl ve ne zaman yapılacağı konusunda bölünmüş durumda.

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Anketlerde 'gerginliği azaltma' ön planda Kudüs İbrani Üniversitesi'nin yaptığı son ankete göre İsraillilerin yüzde 52'si ülkelerinin ateşi kesmesi gerektiğine inanıyor. Daha da büyük bir oran olan yüzde 74 ise İsrail'in bölgesel ve dünya güçleriyle ittifakını zayıflatacaksa "Saldırmayın" diyor. Savaş kabinesinin içinde de hararetli tartışmalar olduğu bilgileri aktarılırken, İsrail'in bir şekilde karşılık vermesi gerektiği konusunda kabine hemfikir. Eski generallerin derhal misilleme yapılması için bastırdığı söyleniyor. Siyasiler ise önce İsrail'in kilit kentlerindeki desteğini güçlendirmek istiyor. Hedefler de çeşitlilik gösteriyor: İran'a ya da bölgedeki vekillerine doğrudan saldırı. Başbakan Netanyahu'nun kendi taktiklerini uyguladığı ve dünya liderlerinin telefonlarına çıkmayı reddettiği öne sürülüyor.