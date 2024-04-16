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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 32. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 32. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanan maçlarda sahada inceleme yapılan VAR kayıtlarını paylaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 21:03 Güncelleme: 16.04.2024 - 21:16
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        TFF, Süper Lig’in 32. haftasında oynanan 2 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

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        Kasımpaşa-Konyaspor

        VAR: Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

        VAR: Zorbay, şu anda sana temas anını gösteriyorum. Defans oyuncusunun teması.

        VAR: Topa müdahalesinin olmadığını gösteriyorum.

        Hakem: Biraz daha yavaş. Topa müdahalesinin olmadığından emin olayım.

        Hakem: Penaltı kararı veriyorum, kart yok.

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        Karagümrük-Fenerbahçe

        Andre Narciso: "Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."

        Narciso'dan VAR operatörüne: "Teması biraz aşağıdan ve ileriden, arkadan ve önden göstereceksin. 6 numara böyle yapıyor, sonra da diğer açı."

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        Narciso'dan hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na: "6 numaranın bacak bölgesine çelme taktığını göreceksin. Topla oynamıyor ve hücum oyuncusuna çelme takıyor. Başka açı ister misin?"

        Tugay Kaan Numanoğlu: "Bir açı daha istiyorum. Tamam, bu bir penaltı Andre. Teşekkür ederim. Kart yok ve penaltı."

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        Dakika 86: Fenerbahçe'nin Karagümrük maçında iptal olan penaltısı

        Andre Narciso: "Tugay, penaltının iptali için sahada inceleme öneriyorum."

        Andre Narciso'dan VAR operatörüne: "Diğer açı daha güzel. Topa vurduğunu biraz daha aşağıdan göster. Bunu 1-2-3 kez kontrol et. Başka bir açı isterse ona diğer açıyı göster."

        Maçın 4. hakemi: "Yanına geldi hocam şuna bir sarı kart göster."

        Andre Narciso: "Topa ilk 9 numara vuruyor. Sonra da hücum oyuncusu, savunma oyuncusunun ayağına vuruyor."

        Tugay Kaan Numanoğlu: "Tamamdır, penaltı yok. Serbest vuruş veriyorum."

        Maçın 4. hakemi: "Hocam Umut Bey'e gitmeden bir sarı kart gösterir misin?

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