Süper Lig'de 32. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanan maçlarda sahada inceleme yapılan VAR kayıtlarını paylaştı.
TFF, Süper Lig’in 32. haftasında oynanan 2 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:
Kasımpaşa-Konyaspor
VAR: Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.
VAR: Zorbay, şu anda sana temas anını gösteriyorum. Defans oyuncusunun teması.
VAR: Topa müdahalesinin olmadığını gösteriyorum.
Hakem: Biraz daha yavaş. Topa müdahalesinin olmadığından emin olayım.
Hakem: Penaltı kararı veriyorum, kart yok.
Karagümrük-Fenerbahçe
Andre Narciso: "Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."
Narciso'dan VAR operatörüne: "Teması biraz aşağıdan ve ileriden, arkadan ve önden göstereceksin. 6 numara böyle yapıyor, sonra da diğer açı."
Narciso'dan hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na: "6 numaranın bacak bölgesine çelme taktığını göreceksin. Topla oynamıyor ve hücum oyuncusuna çelme takıyor. Başka açı ister misin?"
Tugay Kaan Numanoğlu: "Bir açı daha istiyorum. Tamam, bu bir penaltı Andre. Teşekkür ederim. Kart yok ve penaltı."
Dakika 86: Fenerbahçe'nin Karagümrük maçında iptal olan penaltısı
Andre Narciso: "Tugay, penaltının iptali için sahada inceleme öneriyorum."
Andre Narciso'dan VAR operatörüne: "Diğer açı daha güzel. Topa vurduğunu biraz daha aşağıdan göster. Bunu 1-2-3 kez kontrol et. Başka bir açı isterse ona diğer açıyı göster."
Maçın 4. hakemi: "Yanına geldi hocam şuna bir sarı kart göster."
Andre Narciso: "Topa ilk 9 numara vuruyor. Sonra da hücum oyuncusu, savunma oyuncusunun ayağına vuruyor."
Tugay Kaan Numanoğlu: "Tamamdır, penaltı yok. Serbest vuruş veriyorum."
Maçın 4. hakemi: "Hocam Umut Bey'e gitmeden bir sarı kart gösterir misin?