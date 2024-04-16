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        Haberler Dünya Kuzey Kore'yle ilgili çarpıcı iddia: Halk üzerinde kontrolü artırmak için Çin'den teknoloji alındı

        Kuzey Kore'yle ilgili çarpıcı iddia: Halk üzerinde kontrolü artırmak için Çin'den teknoloji alındı

        Kuzey Kore hakkındaki iddialar bir yenisi daha eklendi. Kuzey Kore'yle ilgili haberler içeren bir internet sitesinde, Pyongyang'ın ülke nüfusunu daha yakından izlemek için okullara ve iş yerlerine güvenlik kameraları yerleştirdiği ve vatandaşlarından parmak izi, fotoğraf ile diğer biyometrik verileri topladığı öne sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 21:34 Güncelleme: 16.04.2024 - 21:40
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        "Kuzey Kore, Çin'den teknoloji aldı"
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        Kuzey Kore hükümetinin, ülke nüfusunu daha yakından izleyebilmek ve vatandaşlar üzerindeki kontrolü sıkılaştırmak amacıyla Çin'den dijital teknoloji ithal ettiği ileri sürüldü.

        Kuzey Kore ile ilgili haberler ve analizler içeren "38 North" internet sitesinde, ülkede dijital alandaki gelişmeleri inceleyen, 100 Kuzey Kore vatandaşının katılımıyla düzenlenen anketler ve ülkeden kaçan 40 kişiyle yapılan mülakatlara dayandırılan bir rapor yayımlandı.

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        Kuzey Kore'nin, Çin'den ithal ettiği teknolojiyle dijital alandaki gücünü artırmaya çalıştığı kaydedilen raporda, hükümetin, ülke nüfusunu daha yakından izlemek için okullara ve iş yerlerine güvenlik kameraları yerleştirdiği ve vatandaşlarından parmak izi, fotoğraf ile diğer biyometrik verileri topladığı öne sürüldü.

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        Raporda, vatandaşların gizlice Pyongyang hükümetini eleştirebildiği, yabancı medyaya erişebildiği ve özel işlerini yapabildiği mevcut çok az alanın devletin dijital gözetlemeyi genişletmesiyle tehlike altında olduğu ifade edildi.

        Ülkede sayısı artan kameraların çoğunlukla Çin şirketlerinden satın alındığı aktarılan raporda, bazı kameraların yüz tanıma gibi gelişmiş teknolojiyle donatıldığı belirtildi.

        Raporda, Kuzey Kore'nin 2021'den itibaren başkent Pyongyang'daki trafik kamerası ağını da genişlettiği, bunun araç plakalarını kayda almak için yapılmış olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

        Ülkedeki yeni kimlik kartlarının, vatandaşlardan parmak izi, fotoğraf ve kan testi talep edilerek çıkartılabilen "akıllı kart" formatında olduğu ifade edilen raporda, bu durumun, vatandaşların devlet tarafından biyometrik profillerini oluşturma çabası olarak yorumlandı.

        Öte yandan, raporda, Kuzey Kore'de dijital alandaki çabaların, ülkedeki kötü elektrik tedariki ve zayıf ağ bağlantısı problemlerinden olumsuz etkilendiği hatırlatıldı.

        "KOLAY BİR İŞ DEĞİL"

        Raporun ortak yazarlarından Martyn Williams, Kuzey Kore hükümetinin ülkedeki altyapı geliştikçe gözetleme ağını genişletmeyi sürdüreceğini belirterek, Pyongyang'ın, topladığı büyük miktardaki veriden yararlanmasının kolay olmayacağının altını çizdi.

        Kuzey Kore'nin önündeki en büyük engelin verileri işleyecek bilgi işlem altyapısının kurulması olduğunu söyleyen Williams, "Ağın gerçekten yaygın olması ve birden fazla kameradan oluşması isteniyorsa, bunu ulusal düzeyde ve hatta şehir düzeyinde yapmak kolay bir iş değildir." ifadesini kullandı.

        Williams, hükümetin, bilgi işlem altyapısını oluşturabilmek için bir veri merkezi kurmak ve sürekli enerji tedarikini sağlama almak zorunda kalabileceğine işaret etti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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