Kavga eden esnafı ayırmaya çalışan kuruyemişçi vuruldu
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde saatçi ve gümüşçü olan iki esnaf kavgaya tutuştu, kavgayı ayırmaya çalışan kuruyemişçi vurularak yaralandı
Zeytinburnu'nda, kavga eden esnafı ayırmaya çalışan kuruyemişçi silahla vurularak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi 58 Bulvar Caddesi'nde saatçilik yapan Y.E.G, komşu esnaftan gümüşçü E.K. ile bir süre sohbet ettikten sonra tartışmaya başladı.
Fotoğraf: DHA
Tartışmanın kavgaya dönüştüğünü gören kuruyemişçi Salih U, arkadaşlarını ayırmaya çalıştı. Bu sırada Y.E.G'nin kurusıkıdan dönüştürülmüş tabancayla ateş açması sonucu Salih U. bacağından yaralandı.
Fotoğraf: DHA
SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Fotoğraf: DHA
Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Salih U'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis tarafından gözaltına alınan Y.E.G'nin işlemleri sürüyor.
Fotoğraf: DHA
Bu arada, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.