Kangallar kovaladı ağaca çıktı! Nesli tükenme tehlikesi altında! O anlar kamerada! Sivas'ta, ilginç bir olay yaşandı. Kangal köpeklerinin takip ettiği nesli tükenme tehlikesindeki vaşak, olay yerindeki en yakın ağaca çıkarak canını kurtardı. O anlar çobanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Vaşak, çobanların Kangallarını olay yerinden uzaklaştırmasının ardından, ağaçtan inip izini kaybettirdi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.04.2024 - 14:12 Güncelleme: 17.04.2024 - 14:14 facebook

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