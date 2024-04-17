Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 13:52 Güncelleme: 17.04.2024 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi.

        İl merkezinde şüpheli O.E'nin üst aramasında 70 sentetik ecza ele geçirildi.

        Ankara yolu bölge trafik önü uygulama noktasında durdurulan Ö.K'nin üzerinde yapılan aramada ise bir miktar marihuana bulundu.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        İşte Metin Akpınar'ın yasak aşkı
        İşte Metin Akpınar'ın yasak aşkı
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        9 kişi ölmüştü! İşte kavganın baş şüphelisinin ifadesi!
        9 kişi ölmüştü! İşte kavganın baş şüphelisinin ifadesi!
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        TFF'de seçim kaosu!
        TFF'de seçim kaosu!
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"

        Benzer Haberler

        Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen oldu
        Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen oldu
        Tek katlı ev yangında küle döndü
        Tek katlı ev yangında küle döndü
        Karabük'te 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Karabük'te kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
        Karabük'te kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
        Karabük'te tabancayla havaya ateş eden 2 şüpheli yakalandı
        Karabük'te tabancayla havaya ateş eden 2 şüpheli yakalandı