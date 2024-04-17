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        Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen oldu

        Karabük İl Genel Meclisi Başkanlığı'na Ahmet Sözen seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 08:54 Güncelleme: 17.04.2024 - 08:54
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        Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen oldu
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        Karabük İl Genel Meclisi Başkanlığı'na Ahmet Sözen seçildi.

        İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda düzenlenen İl Genel Meclisi toplantısı, en yaşlı üye olan Mehmet Oğuz'un başkanlığında gerçekleştirildi.

        Toplantıda en genç meclis üyeleri Ahmet Okan Kirman ile Muammer Yağlı da katip üyeliği yaptı.

        Daha sonra İl Genel Meclisi Başkanlığı'na, tek aday olan Ahmet Sözen oybirliğiyle seçildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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