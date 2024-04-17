Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen oldu

Daha sonra İl Genel Meclisi Başkanlığı'na, tek aday olan Ahmet Sözen oybirliğiyle seçildi.

Toplantıda en genç meclis üyeleri Ahmet Okan Kirman ile Muammer Yağlı da katip üyeliği yaptı.

İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda düzenlenen İl Genel Meclisi toplantısı, en yaşlı üye olan Mehmet Oğuz'un başkanlığında gerçekleştirildi.

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