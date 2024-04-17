Hileli bordroda fazla çalışmaya dikkat

İşçi işveren arasındaki alacak davalarının önemli kısmını fazla çalışma ücretleri oluşturuyor. Kimi işletmeler işçinin fazla çalışma ücreti talep etmesini önlemek için bordro hilesine başvuruyor. İşçilerin fazla çalışma ücreti talep etmesini engellemek amacıyla sembolik fazla çalışma yapılmış ve ücreti ödenmiş gösteriliyor. Kimi işletmede ise her ay ödenen ücret aynı olduğu halde, ücretin bir kısmını bordroda o ay yapılan fazla çalışmanın karşılığı olarak gösteriyorlar. İşçiler işten ayrıldıktan sonra fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi talebiyle dava açıyorlar.

İşçilerin açılan davalarda nasıl bir sonuç alacağı, bordroya imza atıp atmadıklarına göre değişiyor. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin (Esas No: 2016 / 15593, Karar No: 2019 / 13450) kararına göre, fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi, iddiasını kanıtlamak zorundadır. İşçinin imzasını taşıyan bordronun sahteliği ispat edilmedikçe, imzalanmış bordroda görünen fazla çalışma alacağı ödenmiş kabul edilir.

İmzalı bordroda fazla çalışma ücreti ödendiği yazıyorsa, bordro hilesi taşımadığı sürece işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yapıldığının yazılı delillerle kanıtlanması gerekir. Ancak, işçi bordroyu imzalarken fazla çalışma alacağının daha fazla olduğu yönünde bir şerh düşmüşse, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille söz konusu olabilir.

Buna karşılık bordro hilesi yoksa ve fazla çalışma ücreti ödendiğine dair bordro şerh konulmadan imzalanmışsa tanık göstermek fayda etmez. Bordrodaki fazla çalışma ödemeleri geçerli sayılır.