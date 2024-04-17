Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Ege'nin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam etmektedir.

İstanbul Parçalı bulutlu 26° Ankara Parçalı bulutlu 28° İzmir Parçalı bulutlu 27° Antalya Parçalı bulutlu 24° Trabzon Kısmen Güneşli 24° Bursa Bulutlu 27° Adana Kısmen Güneşli 33° Diyarbakır Güneşli 27° Gaziantep Güneşli 27° Ağrı Güneşli 23° Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 1-3 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarında güneybatı; Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. REKLAM

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarında güneybatı; Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.